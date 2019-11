Annone, il ponte crollato Incombe la prescrizione La tragedia del 28 ottobre 2016: fissata la data dell’udienza preliminare all’8 gennaio, ma potrebbe essere tardi - Alcuni reati “vanno in archivio” in 7 anni e mezzo: difficile pensare di definire tre gradi di giudizio in tempo

L’udienza preliminare per i cinque imputati per i quali la Procura di Lecco chiede il giudizio è stata fissata per l’8 gennaio. Ma l’eventuale processo per il crollo del ponte di Annone rischia di partire “zoppo”, con la prescrizione a incombere su alcuni dei reati contestati. Nell’ipotesi in cui il gup decida per il processo, è probabile che ci vorranno alcuni mesi per la prima udienza. E diventa difficile pensare che in quattro anni o poco più - o poco meno - si possa riuscire a definire i tre gradi di giudizio.

In sette anni e mezzo - infatti - sono fissati i termini di prescrizione per l’omicidio colposo, quindi potrebbe non esserci mai un colpevole per la morte di Claudio Bertini, l’insegnante in pensione di 68 anni, residente a Civate, che stava transitando sulla statale 36 per tornare a casa , quando il ponte cadde al suolo al passaggio di un autoarticolato, alle 17.20 del 28 ottobre 2016. Non si corrono rischi per le ipotesi di reato di disastro colposo e crollo di costruzioni, per i quali i termini di prescrizione sono raddoppiati, ossia 15 anni.

