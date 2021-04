Ponte Lambro, si ribalta con il suv Paura sulla Arosio-Canzo L’incidente alle 19 di lunedì 19 aprile. La donna ferita non è grave. Disagi al traffico: coda in entrambe le direzioni

Drammatico incidente alle 19 del 19 aprile sulla Arosio-Canzo all’altezza del confine tra Erba e Ponte Lambro e lungo la direttrice verso Canzo. La conducente di un suv ha improvvisamente perso il controllo del veicolo che alla fine si è ribaltato su un fianco facendo temere gravi conseguenze per la donna al volante. Per fortuna non è stato così, anche se la donna al volante ha potuto lasciare l’abitacolo solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco subito intervenuti con i sanitari del Lariosoccorso. Pesanti le ripercussioni sul traffico bloccato a lungo in entrambe le direttrici di marcia

