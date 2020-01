Pescate, Nella hit delle multe le auto non revisionate Il sindaco De Capitani lascia il comando della polizia intercomunale, il bilancio dell’attività

È di 252mila 522 euro il bilancio finale di sanzioni elevate dal comando intercomunale di Pescate e Garlate guidato, fino all’ultimo giorno del 2019 dal sindaco Dante De Capitani.

Con l’inizio di questo decennio il sindaco sceriffo ha deciso di passare il testimone alla neo comandante Chiara Fontana, già in forza al comando da alcuni anni, come agente e ora promossa. De Capitani stila il bilancio di un anno intenso all’insegna di pattugliamenti, controlli ed interventi.

Archiviato l’anno, l’ormai ex comandante fa il punto della situazione e il resoconto dell’attività svolta: «Nel territorio del comune di Pescate le sanzioni elevate sono state 1060 per un importo pari a 150 mila 777 euro, mentre nel territorio del comune di Garlate le sanzioni elevate sono state 872 per un importo di 101 mila 745 euro». E spiega quali sono state le colpe maggiori dei guidatori pizzicati in fallo sulle strade dei due comuni.

«La stragrande maggioranza delle sanzioni riguardano l’assenza di revisione degli autoveicoli e l’assenza di assicurazione. Seguono i divieti di sosta, soprattutto a Pescate, i passaggi vietati agli autocarri in via per Galbiate e i divieti di svolta sulla strada provinciale sempre a Garlate». Quelle più diffuse a Garlate, sono infrazioni che si verificano identiche ogni anno. E infatti l’amministrazione comunale chiede agli agenti di intensificare i controlli per scoraggiare i comportamenti scorretti.

Oltre alle sanzioni al Codice della strada, ci si è concentrati in particolare sul problema dell’abbandono dei rifiuti, un vero gesto di inciviltà ancora molto diffuso. Su questo fronte, De Capitani si è attivato elevando personalmente numerose multe che si sono tradotte in 7207 euro, solo a Pescate. Mentre a Garlate sono stati incassati 1015 euro per questo malcostume.

Il nuovo anno come già detto, porta una nuova comandante, ma il comando continuerà a portare avanti il servizio in convenzione tra Pescate e Garlate.

