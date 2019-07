«Penso solo al Lecco Non al calendario» Mister Gaburro è molto pragmatico nell’analisi degli avversari e non fa allarmismi - «Credo che solo il Monza sia al di sopra di tutti»

Inizio tremendo, difficile, impossibile? Non per mister Marco Gaburro che il suo campionato se lo vuole giocare senza tentennamenti o ragionamenti “a priori”. L’esordio con i granata ad Arezzo e poi si vedrà. Anzi, prima la Coppa Italia e poi via, sotto a chi tocca. «Non sono preoccupato innanzitutto perché credo si debbano approfondire le rose e non solo i nomi e le ambizioni delle società. Ci sono rose molto importanti in squadre che non fanno parte del novero delle prime cinque giornate. E poi onestamente pensare che ci siano delle giornate più difficili vorrebbe dire ammettere che ce ne sono altre più facili. Non è così».

Gaburro, infatti, spiega:«Questa è una categoria nel suo complesso difficile che prevede difficoltà costanti. Da questo punto di vista, se non fosse che c’è il Monza alla quinta, che è sicuramente l’unica squadra che parte nettamente davanti come budget e per la conformazione della rosa, su tutte le altre andrei cauto nell’essere allarmista. Sia nei confronti delle squadre blasonate sia nei confronti di neopromosse o di società meno blasonate che non mi aspetto siano, per questo, più abbordabili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA