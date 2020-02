Pc, droni, tablet, accessori L’elettronica è a Lariofiere Tredicesima edizione del Salone dedicato a componenti ed accessori, mostra mercato e formazione

Per gli appassionati dei settori dell’elettronica, elettrotecnica, informatica ed automazione oggi e domani c’è un appuntamento da non perdere. Lariofiere a Erba ospita in questi due giorni la tredicesima edizione del Salone dell’Elettronica, con una vasta esposizione di prodotti, componenti ed accessori.

Visitando i padiglioni del quartiere fieristico erbese sarà possibile trovare schede madri e circuiti elettronici, cavi, memorie, droni, dvd, illuminazione led, minuteria, cuffie, hi-fi, audio ed accessori, elettronica di consumo, decoder, pc, tablet e cellulari, cover e custodie, ricariche wireless, telecomandi, cartucce, toner ed altra componentistica, senza dimenticare tutto il materiale ricercato dai radioamatori.

«Questa seconda edizione invernale della rassegna – spiega Fabio Dadati, presidente di Lariofiere - è stata fortemente voluta dagli operatori professionali del segmento tradizionale che caratterizza il Salone dell’Elettronica da sempre, in quanto si è potuto riscontrare un significativo e costante interesse da parte degli appassionati verso il prodotto e l’accessorio elettronico e informatico. Nasce da qui la decisione di proporre il Salone dell’Elettronica nella sua veste classica. Nell’edizione di novembre, invece, andremo ad investigare sulla sperimentazione, per intercettare target di fruitori anche disomogenei».

Come sempre un ruolo di primo piano è rivestito dalla formazione, con la proposta di due workshop dal taglio laboratoriale nella giornata di domani. Tra le 10.30 e le 14.30 si svolgerà l’incontro “Creare interfacce multi-touch per Rasperry Pi e Arduino”.. Dalle ore 12, invece spazio al laboratorio “Sicurezza ed anonimato in rete”. La fiera sarà visitabile oggi dalle 8.30 alle 19 e domani dalle 8.30 alle 18. Solo per questa edizione è prevista una riduzione significativa del biglietto d’ingresso (da 9 a 5 euro per persona) scaricando l’apposito coupon sconto presente sul sito www.erbaelettronica.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA