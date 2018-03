Pasqua: «Le previsioni meteo sbagliate danneggiano il nostro turismo» Polemica in Tremezzina con il presidente dell’Associazione Turistica che accusa i siti internet. «Troppo generici: dicono che pioverà e agli albergatori arrivano le disdette degli stranieri»

Polemica sul lago in vista delle festività pasquali. Colpa delle previsioni di tanti siti internet che - essendo troppo generici - forniscono indicazioni sconfortanti. Con il risultato, dicono dall’Associazione Turistica Tremezzina, che cominciano ad arrivare le disdette. «Il pienone è assicurato - dice il presidente Alberto Cetti -ma abbiamo avuto cinque-sei cancellazioni su venerdì, sabato e domenica, tutte motivate dal fatto che vari siti internet indicano maltempo per Pasqua. In realtà da sabato pomeriggio, le cose dovrebbero notevolmente migliorare e, ad oggi, attendiamo una Pasqua ed una Pasquetta con il sole».

Inutile sottolinearne gli effetti. Il problema si riflette in maniera pesante su bar, ristoranti e attività legate al turismo. Alberghi, certo, ma anche bar, ristoranti, negozi e attività. Anche se il lago di Como ha il vento in poppa - tanto per rimanere in tema meteo - non è facile fare turismo. Ciò non toglie che le previsioni - legate alle presenze per Pasqua - restano più che buone.

Un problema, quello delle previsioni meteo, sentito un po’ ovunque. In Veneto il governatore regionale si disse pronto a citare i siti meno affidabili per danni, in Romagna si sono affidati a un celebre meteorologo per dare garanzie di affidabilità alle previsioni ed evitare che i turisti siano scoraggiati dalle nubi nere che compaiono, più o meno consapevolmente, su tanti siti.

L’articolo completo su La Provincia di giovedì 29

© RIPRODUZIONE RISERVATA