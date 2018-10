Paratie, altri 15 milioni di euro

«Finiremo nell’aprile 2022» Presentato il nuovo progetto della Regione: paratie manovrate a mano - SONDAGGIO

Una lingua di porfido rosso (non lasciatevi ingannare dal rendering) che andrà da Sant’Agostino fino ai giardini a lago con un nuovo pontile centrale per la Navigazione là dov’era il precedente. Infrastrutture Lombarde ha presentato quello che dovrebbe essere il nuovo lungolago nella primavera 2022, quando - ma sui tempi è meglio essere molto cauti, viste le promesse disattese degli ultimi anni - dovrebbe terminare il cantiere infinito per la realizzazione del sistema di protezione dalle esondazioni.

Il nuovo progetto prevede un investimento di altri 15 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 10 già spesi fino ad oggi, che porteranno la spesa complessiva delle paratie a oltre 25 milioni di euro.

Stando ai rendering fornito da Infrastrutture Lombarde la passeggiata sarebbe molto più ampia dell’attuale, anche di fronte a piazza Cavour dove il marciapiede si allarga di 24 metri andando, quindi, a “mangiare” spazio al lago. Torna nella vecchia sede, di fronte al bar Monti, la biglietteria della Navigazione e il pontile centrale.

Questa sera dalle 20.30 il progetto sarà presentato ufficialmente alla città con un incontro pubblico in biblioteca a Como.

