George e Obama a Villa d’Este

Le immagini esclusive dell’arrivo Dopo avere trascorso la giornata a Villa Oleandra, l’approdo al grand hotel: con Obama anche la sorella e la nipote

Serata a Villa d’Este per Barack Obama, la moglie Michelle, le figlie, ospiti tutti di George Clooney e di sua moglie Amal. La comitiva (’cera anche una nipotina di Obama, figlia di sua sorella Maya) è sbarcata al Grand hotel di Cernobbio attorno alle 20, con il motoscafo dell’attore, accolti dai vertici del cinque stelle.

Barack Obama e George Clooney COPYRIGHT

(Foto by La Provincia)

Prima di entrare nella hall, Barack guardando il panorama avrebbe detto: «So magic and breathtaking... I just arrived at your spectacular lake, like no where else in the world» («Così magico da togliere il fiato... Sono appena arrivato sul vostro lago, come nessun altro al mondo»).

Barack Obama e George Clooney COPYRIGHT

(Foto by La Provincia)

In dress code entrambe le coppie. Quasi una gara di eleganza tra le due première dames: Michelle indossava camicia bianca, pantaloni neri e sandali piatti. Amal era in abito lungo arancio con motivi floreali, George e Obama in abito grigio, camicie aperte estive senza cravatta. Formal look anche per le due figlie dell’ex coppia presidenziale: Malia e Sasha. La maggiore abitino scuro molto elegante, la minore in bianco. A Villa d’Este anche Maya, sorella dell’ex presidente, assieme alla figlia e al marito, il canadese Konrad Ng.

Michelle Obama COPYRIGHT

(Foto by La Provincia)

© RIPRODUZIONE RISERVATA