Oggiono, Oliva: «Abbiate coraggio È un pugno a bullismo e criminalità» Il popolare campione di boxe lancia ai giovani messaggi forti: «Sappiate affrontare le difficoltà. Rispetto delle regole e degli avversari»

Chi si ricordava il campione Patrizio Oliva, sabato - nella sala consiliare del municipio - ha visto l’uomo: oro olimpico a Mosca (e molto altro), Oliva è attualmente impegnato nel sociale; introdotto da Ferdinando e Marco Ceresa, ha lanciato messaggi forti ai giovani (e non solo), raccontando inoltre la sua nuova vita di imprenditore.

«Quando non senti più dentro la voglia di fare qualcosa – ha detto - nello sport così come nella vita bisogna tirare fuori il coraggio di cambiare strada, anziché temere il cambiamento, trascinarsi tra delusioni o sconfitte dando la colpa agli altri: al capufficio, al professore, alle scarpette che scivolano. Bisogna costruirsi un’alternativa alle difficoltà e farne, ogni volta, un nuovo inizio; non si deve temere il dolore, il pugno in faccia, la fatica». La parola chiave è stata proprio «coraggio»: quello che Oliva insegna attraverso l’associazione “Milleculure” – i mille colori della sua Napoli – per sottrarre terreno alla criminalità, alle gang giovanili . E anche «rispetto delle regole e degli avversari».

