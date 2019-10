Giro di Lombardia, vince Mollema Migliaia per strada a incitare i corridori La gara vinta dall’olandese, scattato prima di Civiglio. Riaperto anche il lungolago

L’olandese Mollema ha trionfato al Giro di Lombardia tagliando in solitaria il traguardo sul lungolago. L’olandese è scattato sulla salita prima di Civiglio ed è riuscito a mantenere il comando sino alla fine.

Migliaia di persone lungo le strade per incitare i corridori, tra cui uno sfortunato Vincenzo Nibali staccato dal gruppo all’inizio di via Grossi dopo aver sbandato a causa di una borraccia.

Rispetto all’anno scorso è tornata la Valfresca prima e poi le discese in successione di via Per San Fermo e Bellinzona per arrivare sul lungolago.

Traffico molto intenso in uscita dalla città. Dopo la fine della gara sono state riaperte tutte le strade, come previsto, ad eccezione del lungolago dove, per consentire poi anche lo smantellamento delle tribune e degli impianti tv. La strada è stata riaperta già prima delle 22.

