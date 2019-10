Oggi c’è il Giro di Lombardia Come sopravvivere a caos e divieti Ciclisti attesi dalle 16, stop alle auto 2 ore prima Meglio usare il treno e i parcheggi più lontani dal centro

Torna il Giro di Lombardia sulle strade cittadine e nel percorso, dopo lo stop dell’anno scorso, i ciclisti affronteranno la salita della Val Fresca prima e poi le discese in successione di via Per San Fermo e via Bellinzona.

Un pomeriggio di grande sport con la diretta televisiva che mostrerà i paesaggi del Lario, ma che avrà anche un impatto pesante sulla viabilità cittadina. Divieti di sosta e chiusure scatteranno infatti in fasce orarie diverse, ma interesseranno buona parte delle strade principali della convalle e di accesso alla città: da via Torno a via Rienza, da via Castelnuovo alla tangenziale, da via Per San Fermo fino al lungolago (dove è previsto l’arrivo). Impossibile stabilire i tempi esatti poiché dipendono dalla velocità a cui andranno i corridori. In base alla cronotabella il passaggio da via Torno dovrebbe avvenire tra le 16 e le 16.40 con gran finale in piazza Cavour tra le 16.37 e le 17.23.

Dal Comune hanno chiarito che le strade interessate dalla corsa (trovate l’elenco dettagliato qui a fianco) verranno chiuse due ore prima. Questo significa che il transito in auto in città sarà molto difficoltoso o addirittura vietato tra le 14.30 e le 18.30. I divieti di sosta, invece, scatteranno già dalle 10 di questa mattina come indicano i cartelli posizionati nelle zone interessate che segnalano anche la rimozione forzata per chi non li rispetta.

Come fare per cercare di evitare il più possibile il caos? I percorsi consigliati dalla Polizia locale prevedono l’utilizzo dell’autostrada A9 per chi da sud è diretto a nord: le uscite di Monte Olimpino e lago di Como come pure l’accesso a Lazzago risultano all’esterno del percorso di gara. Una via d’uscita per chi proviene dalle zone est della provincia ed è diretto verso ovest può essere quella della tangenziale di Como (primo lotto a pagamento fino all’Acquanera), ma da lì utilizzabile gratuitamente il percorso via Del Lavoro - tangenziale - viadotto dei Lavatoi - Oltrecolle che andrà ad evitare in toto i corridori.

Visto il percorso dell’arrivo del Giro che partirà questa mattina da Bergamo che interesserà buona parte della città, i parcheggi in centro saranno difficilmente raggiungibili, ma soprattutto si creeranno lunghe code per l’uscita al termine della manifestazione. Meglio, quindi, per chi non vuole utilizzare il treno (che resta comunque il mezzo non intaccato da disagi) optare per le aree di sosta meno centrali e da lì utilizzare i mezzi pubblici oppure arrivare a piedi. Si tratta di aree di sosta con prezzi compresi tra uno e 2 euro per l’intera sosta. Nel dettaglio il parcheggio di Lazzago (un euro tutto il giorno), l’autosilo Val Mulini (anche questo un euro tutto il giorno, ma anche il parcheggio del San Martino in via Castelnuovo (un euro mezza giornata) o il vicino autosilo Castelnuovo (2 euro mezza giornata). Sosta gratuita a Tavernola con collegamenti via lago oppure a piedi facendo una passeggiata fino al centro.

