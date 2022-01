Obbligo vaccinale i Green pass Una guida alle nuove regole con La Provincia di venerdì 7 gennaio Tutte le domande e le risposte sul nuovo provvedimento approvato dal governo

Cambiano ancora le regole anti Covid con un’ulteriore stretta che porta, di fatto, a spingere l’acceleratore sulla vaccinazione andando a limitare ulteriormente il campo dei “no vax”.

Il decreto approvato mercoledì sera dal Consiglio dei ministri - e a ieri sera non ancora pubblicato - prevede il vaccino obbligatorio per tutti i cittadini dai 50 anni in su. La misura scatterà subito (il giorno successivo alla pubblicazione) e questo lo ha precisato il Governo con il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Per gli over 50 lavoratori, invece, il super green pass (di fatto la vaccinazione o l’avvenuta guarigione da Covid) dovrà essere esibito sul luogo di lavoro dal 15 febbraio.

CON LA PROVINCIA IN EDICOLA VENERDÌ 7 GENNAIO 2021 UNA GUIDA CON LE DOMANDE E LE RISPOSTE

