Nuvole anche la vigilia Sole per Pasqua e Pasquetta Le previsioni indicano un miglioramento, domenica e lunedì bel tempo

Sabato brutto ma con miglioramento, Pasqua e Pasquetta con il bel tempo, prima del ritorno di nuvole e pioggia, martedì e mercoledì.

Questo il riassunto del tempo previsto nei prossimi giorni. A questo link potete vedere le previsioni su tutta la Lombardia a cura di 3B meteo.

Queste, invece, le previsioni per il Comasco di Emilio Ghielmetti (MeteoValmorea)

SABATO Molto nuvoloso-coperto con precipitazioni anche a carattere di rovescio con quota neve in calo tra 1400-1100m, dal pomeriggio-sera progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche fino a nuvoloso-poco nuvoloso e limpido verso sera per correnti settentrionali. Altezza zero termico in calo tra 1600-1500m

DOMENICA Ulteriore miglioramento fino a sereno o poco nuvoloso e limpido. Altezza zero termico tra 1400-1600m

LUNEDÌ Ancora soleggiato o poco nuvoloso, aumento della nuvolosità stratiforme in serata.

MARTEDÌ Ulteriore addensamento della nuvolosità fino a molto nuvoloso-coperto con precipitazioni intermittenti tra deboli e moderate.

MERCOLEDÌ 04.04 Molto nuvoloso o coperto e piovoso.

