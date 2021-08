Nibionno, passerella sulla 342 Da mercoledì sera la posa Il ponticello pedonale era stato tolto nel dicembre 2019

Passerelle pedonali a Nibionno: ci sono le date. Per quanto riguarda quella sulla Provinciale 342, i cui lavori stanno procedendo spediti in questi giorni, la posa avverrà la prossima settimana (ricordiamo che la passerella che scavalca la Como-Bergamo venne rimossa il 4 dicembre 2019 per problemi di stabilità).

La conferma arriva dal vicesindaco Giovanni Bisanti Panzuti, che ricopre anche il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici: «Tra il 18 e il 20 agosto verrà posizionata la nuova passerella - annuncia - Verrà montata di notte e ciò porterà alla chiusura della strada per alcune ore. Il collaudo invece avverrà nei giorni successivi. Crediamo che entro una settimana dal giorno della posa, che includerà anche il montaggio delle sponde, la passerella sarà già transitabile».

