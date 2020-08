Muore cercando funghi La vittima, 78 anni, di Tirano Tragedia nel pomeriggio nei boschi tra Tirano e Trivigno

Un uomo di 78 anni residente in città è morto nel pomeriggio di martedì, molto probabilmente in seguito a una caduta nei boschi tra Tirano e Trivigno, in località Piano del Pereto.

Il pensionato era uscito a cercare funghi: quando i parenti non l’hanno più sentito hanno chiamato i soccorsi, intorno alle 16.30. Il personale del soccorso alpino ha recuperato il corpo nel tardo pomeriggio in un dirupo: da stabilire se la caduta sia stata provocata o meno da un malore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA