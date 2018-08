Muore a 4 anni in vacanza Canzo in lutto per Raffaella

(Foto by archivio)

Muore a quattro anni per un arresto cardiaco, mentre si trova in vacanza in Sicilia. Canzo sotto choc piange la scomparsa della piccola Raffaella, quattro anni, deceduta a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, durante la vacanza nelle terre dei nonni.

La bimba, come raccontano famigliari e amici intimi della famiglia, aveva avuto in passato problemi al cuore, ma nulla avrebbe fatto pensare un tragico epilogo come quello che è successo l’altro ieri.

Venerdì un malore improvviso e fatale ha posto fine alla vita della piccola, che risiedeva a Canzo con papà Arnaldo e mamma Angela. Il padre è tecnico di laboratorio all’istituto Romagnosi di Erba.

Secondo una prima ricostruzione, i soccorsi sono stati chiamati immediatamente: i sanitari di Barcellona hanno tentato di stabilizzare la piccola e di rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare. La notizia è trapelata a Canzo solamente nel tardo pomeriggio di ieri. La piccola si trovava in vacanza coi nonni, quando è successa la tragedia. I genitori e i familiari tutti si trovano ovviamente in Sicilia, sconvolti da un dolore davvero inatteso.

