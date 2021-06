Scontro tra motoscafi Un morto e due feriti nelle acque di Tremezzina Sul posto polizia locale, elisoccorso, ambulanze e carabinieri

È di un ragazzo morto e due feriti (uno solo in stato di choc) il bilancio del gravissimo incidente nautico avvenuto poco dopo le 16.40 a duecento metri al largo di Tremezzina. Secondo la ricostruzione un motoscafo adibito allo sci nautico con a bordo una decina di ragazzi si è scontrato con un altro motoscafo. L’impatto è stato violentissimo e, lanciato l’allarme, sul posto è immediatamente arrivata la Polizia Locale che ha fatto convergere sul posto le ambulanze di Lanzo Intelvi e Menaggio, oltre che l’elisoccorso da Bergamo. Nulla da fare per uno dei ragazzi che si trovava sul motoscafo travolto. Sono in corso le operazioni di recupero dei mezzi. (Marco Palumbo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA