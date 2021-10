Motociclista nel fossato Dramma sulla Arosio-Canzo L’intervento dei soccorritori in “codice rosso”

Drammatico incidente sulla Arosio-Canzo poco prima delle 16 di sabato 2 ottobre . Per cause non ancora chiarito un motociclista è uscito di strada finendo nel fossato a margine della provinciale. Secondo le prime notizie non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. I soccorsi sono stati mobilitati in codice rosso, poi derubricato in giallo. La centrale operativa ha disposto l’intervento dell’elicottero, dei vigili del fuoco e della Sos di Canzo. Inevitabili i disagi sulla Arosio-Canzo.

