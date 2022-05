Morto il professor Fiori. Ha insegnato al Manzoni Lecco. In pensione da pochi anni, ha spiegato filosofia a generazioni di studenti. È stato anche vicepreside

Lutto nel mondo dell’insegnamento cittadino. È scomparso il professor Luigi Fiori, 70 anni, già docente di storia e filosofia al liceo classico Alessandro Manzoni. L’insegnante è morto ieri mattina, pare a causa di un improvviso malore.

Le esequie verranno celebrate domani, lunedì 16 maggio, a partire dalle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Belledo. Fino alle 13.30 di domani sarà possibile tributargli un saluto: la salma si troverà nella casa funeraria Galli in via della Pergola al civico 55 per le visite.

Luigi Fiori, originario della zona di Roma aveva insegnato al liceo classico di Lecco per vent’anni, dal 1998 al 2018. Per alcuni anni era stato anche vicepreside del prestigioso istituto, nel periodo in cui a guidarlo era il dirigente Alessandro Fumagalli.

Sul sito del liceo Manzoni nel pomeriggio di ieri la preside Maria Luisa Montagna ha pubblicato il saluto al collega scomparso. «La preside, il corpo docenti e il personale tutto del liceo Manzoni si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa del collega Luigi Fiori, per molti anni docente di storia e filosofia al liceo, uomo di grande cultura, amato dai suoi studenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA