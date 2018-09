“Morbegno in Cantina” torna per il primo dei quattro weekend previsti

Morbegno in Cantina, in alto i calici Numeri da record prima dell’apertura Oggi alle 14 si comincia, con il 60 per cento in più in prevendita rispetto al 2017. Numerosi gli itinerari da scegliere, assaggiando i prodotti valtellinesi accompagnati dai vini.

Pronti con i calici: oggi si apre “Morbegno in Cantina”, la manifestazione dedicata ai vini locali e ai sotterranei della città. Per il 23esimo anno consecutivo il centro della Bassa Valle metterà a disposizione i prodotti enogastronomici valtellinesi che i visitatori potranno degustare muniti di pass e bicchieri da portare al collo nell’apposito sacchetto.

Le prevendite on line - che per questo weekend si chiuderanno questa mattina - sul sito www.morbegniincantina.it stanno andando forte e fanno ben sperare per l’affluenza nel primo fine settimana della manifestazione che si potrarrà nei weekend sino al 14 ottobre.

«A giovedì le richieste on line erano oltre le mille prevendite – spiega il presidente del Consorzio turistico di Morbegno, Giandiego Amira –, cioè circa il 60% in più rispetto allo scorso anno, questo ci pare un buon inizio. Ci auguriamo rispecchi l’effettivo andamento dell’evento, che siamo felici di organizzare dopo l’esito positivo delle questioni giudiziarie».

Il riferimento è al ricorso al Tar della società I Ferrovieri srl di Mantova per far sospendere l’organizzazione delle cantine, la cui richiesta di sospensiva è stata però ritirata. La querelle in tribunale proseguirà a febbraio, perché I Ferrovieri che avevano partecipato al bando per aggiudicarsi l’iniziativa hanno chiesto un risarcimento danni al Comune e al Bim, i due enti che hanno curato il bando di gestione delle Cantine.

Oggi e domani si potrà partecipare alle Cantine recandosi innanzitutto nei punti vendita dei pass in piazza Sant’Antonio e piazza Bossi: le biglietterie saranno aperte al pubblico un’ora prima dell’apertura delle cantine. Il ritiro dei pass acquistati in prevendita on line è in piazza Mattei, mentre quello per i gruppi (minimo 15 persone) è in via Pretorio 19 al Consorzio turistico di Morbegno.

Con l’acquisto-ritiro del pass saranno consegnati il calice ufficiale della manifestazione e la tasca porta-bicchiere. I visitatori potranno scegliere fra diversi circuiti che si snodano fra i sotterranei nel centro cittadino. In ciascuna cantina del percorso è prevista la degustazione di formaggi e salumi locali. L’orario di apertura oggi è dalle 14 alle 22.30 e domani dalle 11 alle 18.20.

L’itinerario Oro prevede una degustazione di vini tra bianchi, Riserve e Sforzati di Valtellina e Valchiavenna, le eccellenze della provincia di Sondrio, curata dall’associazione italiana sommelier nella prestigiosa cornice di Palazzo Malacrida e nei luoghi storici di Morbegno. In abbinamento, stuzzicanti assaggi di piatti tipici della tradizione.

Il percorso Giallo offre una ricercata selezione di etichette tra Docg, Riserve e Sforzati di Valtellina. Il Verde una selezione di etichette tra Doc e Docg Valtellina. Il Rosso con vini Docg, Riserve e Sforzati di Valtellina.

«Saranno particolarmente valorizzati i piccoli produttori locali con maggiore spazio e possibilità di promozione - dice Amira-. Inoltre nei prossimi appuntamenti saranno reintrodotti i wine lab che avevano funzionato due anni fa».

