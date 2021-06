Mix di vaccini per gli under 60 Sì dall’agenzia del farmaco «Sulla base di studi clinici pubblicati nelle ultime settimane, la Commissione tecnico scientifica ha ritenuto, a fronte di un rilevante potenziamento della risposta anticorpale di approvare farmaci diverse tra la prima e la seconda dose»

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) approva la vaccinazione mista per i soggetti under 60 che abbiano ricevuto una prima dose di vaxzevria» (AstraZeneca). È quanto si legge nel parere di Aifa appena pubblicato. «Sulla base di studi clinici pubblicati nelle ultime settimane, la Commissione tecnico scientifica - si legge - ha ritenuto, a fronte di un rilevante potenziamento della risposta anticorpale e un buon profilo di reattogenicità, di approvare il mix vaccinale (prima dose con Vaxzevria e seconda dose con Comirnaty o, per analogia, con il vaccino Moderna)». E’ in corso di pubblicazione in Gazzetta la determina attuativa.

