La tumulazione nel cimitero di Blevio: Milva riposerà in riva al lago (Foto by Andrea Butti)

Milva è tornata a Blevio Riposerà in riva al lago Cerimonia raccolta dopo i funerali a Milano. La figlia Martina: «Mamma aveva una casa qui vicino»

Dal bagno di folla mattutino, con i partecipanti ordinatamente in fila al Piccolo di Milano, per portarle l’ultimo saluto, alla raccolta commemorazione pomeridiana, durante la quale una ventina di partecipanti l’ha condotta alla tomba di famiglia nel cimitero di Blevio, da lei acquistata quando in paese possedeva un appartamento in Villa Cademartori.

Ieri, martedì 27 aprile 2020, alle 16,30, accompagnato da alcune autovetture provenienti dalla metropoli, il carro funebre con le spoglie mortali di Milva è giunto nel piazzale del cimitero, atteso da un ristretto numero di bleviani giunti per salutare un’ultima volta la cantante, sempre cordiale e sorridente, con cui spesso si ritrovavano a passeggiare nei parchi o a bere un caffè al bar.

Ad accompagnare la bara era la figlia Martina Corgnati, raccolta nel suo composto dolore e pronta a ricordare ai presenti come mamma Milva amasse Blevio. «A poche decine di metri dal cimitero - ha detto Martina volgendo il braccio verso Como - si trova la villa in cui mamma aveva un appartamento», poi venduto alcuni anni fa.

(Gianluigi Valsecchi)

