Mille anni di storia golosa e non sentirli Il salva cremasco alla conquista di Roma Iintrobio, il formaggio Dop nello store di Confartigianato dedicato alle eccellenze alimentari lombarde

Con mille anni di storia alle spalle, il formaggio salva cremasco prodotto in Valsassina rientra tra i 34 prodotti Dop-Igp-Stg della Lombardia, ovvero le eccellenze regionali in ambito culinario. «L’agroalimentare è uno dei settori strategici e trainanti della nostra economia – commenta il presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Daniele Riva – a cui si aggiunge il valore di alta qualità della lavorazione tradizionale artigiana». A tutela dei prodotti artigianali, salva cremasco compreso, Confartigianato ha lanciato il progetto Comprartigiano, che mette sotto la stessa bandiera cibo rigorosamente artigiano e 100% made in Italy.

«Il meglio della nostra qualità alimentare prodotta dagli artigiani italiani del gusto è disponibile per i consumatori di tutto il mondo - prosegue Riva- nel primo store aperto a Roma, a cui a breve seguiranno altri punti vendita in tutta Italia, sul portale comprartigiano.shop e su un’app dedicata. Su queste piattaforme digitali i consumatori potranno scegliere ed acquistare le specialità alimentari italiane offerte dalle aziende di tutti settori. Confartigianato Imprese Lecco, con il presidente della categoria Alimentaristi, Luca Butti, ha sottoscritto il protocollo di Comprartigiano e i nostri Uffici sono a disposizione delle imprese alimentari per fornire tutti i dettagli dell’iniziativa che coniuga la tradizione artigiana con l’innovazione dell’e-commerce in un’ottica di gioco di squadra».

