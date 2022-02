(Foto by Selva)

Il funerale di Nicolò Mainoni al campetto dell’oratorio di Menaggio (Foto by Selva)

Menaggio, addio a Nicolò

Presenti centinaia di giovani Il videomessaggio con il brano di Irama dei compagni di classe dell’Istituto Vanoni

Sono stati centinaia i giovani che hanno accompagnato nell’ultimo viaggio terreno Nicolò Mainoni, 18 anni, di Menaggio, morto mentre stava sciando in Trentino durante una vacanza con la famiglia.

Il Comune di Menaggio ha proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale celebrato dalle 15 di mercoledì 16 febbraio nel campetto dell’oratorio del paese che si è subito riempito come in un grandissimo abbraccio a papà Fabrizio, mamma Simona e al fratello Alessandro.

La sera precedente il feretro dello studente è stato deposto nella camera ardente nella vicina chiesa di Santa Marta. Ad accompagnare il dolore di familiari e amici il video messaggio che i compagni di classe dell’istituto Vanoni di Menaggio hanno registrato con le note di “Ovunque sarai” cantate da Irama al Festival di Sanremo.

