Marijuana nei bidoni della malta Bresciano arrestato con 7 etti Il giudice ha convalidato e ha disposto la custodia cautelare ai domiciliari

Aveva con sé quasi otto etti di marijuana nascosta in alcuni bidoni coperti da malta, un espediente che sperava gli avrebbe evitato di essere scoperto, ma così non è stato. I carabinieri della Compagnia di Tirano hanno arrestato un 40enne bresciano con precedenti penali in materia di stupefacenti. E mercoledì scorso, proprio nel corso di un servizio di questo tipo organizzato dai carabinieri della città abduana, l’uomo è stato fermato ad un posto di blocco del Nucleo Operativo e Radiomobile lungo la statale 38, nel territorio comunale di Villa di Tirano. Il 40enne sin da subito è apparso nervoso e ha fatto insospettire i militari, che hanno deciso quindi di procedere ad un più approfondito controllo. Innanzitutto, i carabinieri hanno presto scoperto gli importanti precedenti penali in materia di stupefacenti.

