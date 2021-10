Mandello, diminuiscono le multe dal periodo preCovid. Bando per i parcometri Sono 1.499 le sanzioni per tutto il 2021. «A gennaio una gara per gli ausiliari del traffico In cambio daremo una percentuale sull’incasso»

Meno sanzioni rispetto al 2019 quando la pandemia era ancora sconosciuta, ma più multe rispetto allo scorso anno quando i mesi di lockdown avevano chiuso la gente in casa.

Sono 1.499 le sanzioni fatte dal primo gennaio al 22 ottobre, per la maggior parte sono divieti di sosta nei giorni di pulizia delle strade oppure per disco orario o parcometro scaduto. Dal primo giugno al 30 settembre sono stati 936 i divieti di sosta sia fuori dalle strisce che in luoghi pericolosi come curve, oltre che per parcometro non pagato o scaduto.

Nel 2019 le sanzioni erano state 2.382, lo scorso anno 1.224 perlopiù nei mesi estivi. Nel 2020 si erano perse oltre mille sanzioni, 1.158 per la precisione, rispetto all’anno precedente, e non perché mandellesi e turisti erano diventati più diligenti ma perché la pandemia aveva chiuso la gente in casa e c’era stato meno passaggio.

