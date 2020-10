(Foto by Selva)

La cascata d’acqua in zona Camogge a Colonno con la Regina chiusa (Foto by Selva)

Maltempo, Regina chiusa a Colonno Previste schiarite nel pomeriggio Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco: da Carimate a Pian del Tivano. Il video della cascata di Colonno

L’ennesimo nubifragio ha ancora una volta messo in ginocchio la statale Regina. Questa volta è successo attorno alle 7,30 di sabato 3 ottobre nella zona delle Camogge a Colonno, con la cascata paurosamente ingrossata dalla piena che ha trascinato a valle sassi e fango. Immediata la chiusura con l’intervento sul posto di Anas, polizia locale e sindaco di Colonno. Bloccati nel traffico anche due pullman Asf carichi di studenti.

I vigli del fuoco in via Bisbino a Cernobbio

I vigili del fuoco sono intervenuti su più fronti per rimuovere alberi caduti dalle sedi stradali. Come a Cernobbio e sulla provinciale a Carimate. Allagata anche la strada a Pian del Tivano, a Sormano. Le previsioni ipotizzano un miglioramento nella tarda mattinata con schiarite nel pomeriggio ma ancora pioggia in serata e, soprattutto, nel pomeriggio di domenica 4 ottobre.

L’intervento dei vigili del fuoco a Pian del Tivano

(Foto by Vigili del fuoco)

La rimozione dei rami caduti sulla provinciale 35 a Carimate

