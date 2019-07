Lurago, show con il fuoco Ustionate due bambine Incidente durante lo spettacolo di giocoleria nell’area feste in occasione della Festa della Careggia: le piccole di 5 e 6 anni non sono gravi

Uno spettacolo di giocoleria con il fuoco ha rischiato di trasformarsi in tragedia con due bambine di Lurago, rispettivamente di 6 e 5 anni, che sono rimaste ustionate, per fortuna non in modo grave.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di giovedì nell’area feste e spettacoli, allestita in via Santo Stefano, in occasione della 49esima Festa della Madonna della Careggia. Il programma prevedeva una serata dedicata ai piccoli dal titolo: “E che fuoco sia”. Uno spettacolo con artisti di strada che incantavano i piccoli con giochi di fuoco. La festa era già in corso da circa un’ora: all’improvviso, secondo una prima ricostruzione, l’intrattenitore avrebbe perso un piccolo contenitore, al cui interno c’era liquido infiammabile da usare per eseguire i numeri in corso. Il contenitore col liquido infiammabile è rotolato in pochi secondi verso la prima fila, dove erano seduti i piccoli, e ha improvvisamente preso fuoco con una grande fiammata, che ha investito le due bambine.

La più piccola è stata medicata e per fortunata rapidamente dimessa dall’ospedale. La più grandicella, con ustioni alle gambe, è stata trattenuta per controlli, anche se la situazione sembrava sotto controllo e non è grave.

