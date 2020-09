L’ultimo saluto a don Roberto Il video dell’addio in Valtellina A Como messa in Duomo

I funerali a Rogoledo

A presiedere i funerali sarà il vescovo di Como, che li concelebrerà - sottolinea l’ufficio stampa della Diocesi - «con un ristrettissimo numero di sacerdoti, designati in rappresentanza del presbiterio diocesano». Un numero ristretto dovuto alle «comprensibili esigenze di spazio» a disposizione nella piccola chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio.

Anche per questo monsignor Cantoni aveva tentato di convincere mamma Ida, papà Bruno, la sorella Caterina e i fratelli Mario ed Enrico a dare l’ultimo saluto al martire della Diocesi comasca nella cattedrale della città.

E fino a mercoledì sera i funerali a Como sembravano l’opzione più sicura, tanto che per ieri mattina alle 10 era convocato un tavolo straordinario in Prefettura proprio per valutare come organizzare il servizio d’ordine e di sicurezza pubblica in vista delle esequie. Già ci si era mossi per predisporre un maxi schermo in piazza e per chiedere l’incremento dei posti a disposizione all’interno del Duomo. Ma, alla fine, ieri mattina è arrivato il no definitivo.

«Abbiamo accolto il desiderio della famiglia» fa sapere la Diocesi. Famiglia che, dopo aver ottenuto il nulla osta al seppellimento da parte della Procura nel tardo pomeriggio di mercoledì, ha deciso che don Roberto dovesse tornare nella sua Valtellina.

Dunque i funerali si terranno alle 17 e la preoccupazione è legata al fatto che la chiesa che li ospiterà è decisamente più piccola del Duomo: «All’interno della chiesa e anche nello spazio esterno - tiene a precisare ufficialmente la Diocesi - le norme di prevenzione e contenimento del coronavirus impongono una severa limitazione dei posti e il rispetto del distanziamento».

Anche per questo motivo è stata chiesta alla famiglia, e autorizzata da questa, la possibilità di trasmettere il rito funebre via streaming (sarà visibile sul canale YouTube de “Il Settimanale della diocesi di Como”).

La messa in Duomo

Anche a Como ci sarà comunque un momento di raccoglimento religioso per ricordare la figura di don Roberto: «Il presbiterio diocesano, le autorità civili e militari e l’intero popolo di Dio sono attesi sabato 19 settembre, alle ore 9.30, in Cattedrale per la Santa Messa di suffragio» fa sapere l’ufficio stampa della Diocesi.

Una messa che sarà presieduta, anche in questo caso, dal vescovo Oscar Cantoni e alla quale dovrebbe partecipare - anche se sul punto non c’è stata alcuna conferma ufficiale da parte della Santa Sede - monsignor Konrad Krajewski, l’elemosiniere di papa Francesco.

Una presenza dall’enorme valore simbolico: l’elemosineria del Santo Padre è infatti l’ufficio della Santa Sede che ha il compito di esercitare la carità verso i poveri a nome del pontefice. Carità verso i poveri per la quale don Roberto ha speso la sua intera esistenza e ha dedicato anima e corpo la sua missione. Non a casa i primi a piangerlo, martedì mattina in una piazza San Rocco attonita, sono stati i senza tetto, i migranti, i poveri della città. I “figli” di don Roberto.n

