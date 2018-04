Lucky Kid sceglie Brunate per il video «Da grande sarò come Guè, prima il cd» Brunate Matteo Locatelli ha 19 anni e sta per volare a Londra per studiare inglese

Le ragazzine l’hanno già ribattezzato il Ricky di Amici, per la somiglianza, ma lui i talent non li ama.

Matteo Locatelli ha scelto come nome d’arte Lucky Kid. «Perchè sono un ragazzo fortunato ò - spiega . i miei genitori mi hanno sempre assecondato in questa mia passione per la musica, molti ragazzi vengono ostacolati e devono farla di nascosto. I miei invece vogliono sentire addirittura le anteprime, neanche aspettano che siano pronti i brani».

I video e le canzoni sono il risultato della sua evoluzione. E l’ultimo video, “Snow”, non ha niente da invidiare ai professionisti. Il video è stato girato a Brunate e ha anche una partecipazione con Shana, un’altra cantante. La musica è melodica e lui tiene bene la scena, «Io mio idolo è Guè Pequeno sono cresciuto con lui, ma io ascolto di tutto dagli Stone a Allevi. Non mi fermo al rap». Matteo non è stato molto fortunato con le scuole superiori, ne ha cambiate quattro ma è a un passo dal diploma, e adesso vuole studiare inglese a Londra.

Poi deve pensare al suo primo disco. «È praticamente pronto, i brani ci sono tutti, uscirà su amazon e su tutte le altre piattaforme digitali. La copia fisica la farò solo per i miei parenti e poche persone. A Londra c’è il mio fonico. E poi devo decidere la copertina».

Le sue canzoni parlano d’amore e della vita. Sul disco ce ne saranno 11: «Vita da film. Agorà, Love, Brandy, Party, Sassi, Rose nell’acqua, Jet Privato, Mi sto rilassando, America. E poi ci sono i feats con Yako. Quattro, IronMich e Lil Poppy e Shana». Il video l’ha girato con Daniel Barrhout. «I primi li ho girati da solo ma poi pian piano è fondamentale avere una squadra.

