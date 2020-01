Lombardia: obbligo di microchip per i gatti

Per i mici “microchippati” l’applicazione comportava già, come anche per cani, l’iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione, il sistema informatizzato che Regione Lombardia mette a disposizione degli operatori sanitari per la gestione degli animali da compagnia che vivono in Lombardia.

Il microchip per gatti funziona esattamente come quello per i cani: il minuscolo chip (delle dimensioni circa di un chicco di riso) viene inserito sotto pelle con una speciale siringa monouso, generalmente nella zona sul lato del collo, dove verrà poi avvolto da strati sottili di tessuto connettivo. L’operazione, che naturalmente può essere eseguita solo da un veterinario con un prezzo che va dai 30 ai 50 euro, dura pochissimi secondi e non provoca dolore all’animale (non più di una qualsiasi altra iniezione). In seguito il codice univoco del microchip, registrato all’anagrafe insieme ai dati personali del suo proprietario, potrà essere “letto” tramite un apposito dispositivo, che verrà semplicemente posto vicino al corpo dell’animale, sulla zona di inserimento.

La presenza del microchip permette così l’identificazione dell’animale, utilissima e unica vera tutela in caso di smarrimento. Fondamentale per i gatti che escono abitualmente, perchè ad esempio residenti in case con giardino, che rischiano di perdersi o di essere erroneamente “salvati”, ma in realtà se di proprietà, rapiti. Il microchip è sicuramente il mezzo più concreto che dimostra legalmente la proprietà dell’animale, per prevenire situazioni simili, stressanti per i gatti spostati dalla propria casa, e per i proprietari, disperati per la sparizione del proprio amico a quattro zampe. Molto più utile di quanto si pensi anche per i mici da appartamento: può succedere a chiunque infatti che scappino, basti vedere i tanti volantini per le strade e gli innumerevoli annunci disperati sui vari social media.