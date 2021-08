Lombardia: guasto al sistema informatico sanitario Il problema rende più difficile l’operatività degli ospedali, delle farmacie e dei medici di famiglia. Impossibile per i cittadini consultare il fascicolo sanitario elettronico

Un guasto tecnico sta causando rallentamenti alla piattaforma informatica sanitaria di Regione Lombardia dal pomeriggio del 14 agosto.

Operatività ridotta per gli ospedali che hanno difficoltà nelle prenotazioni degli esami e in qualche caso c’è anche qualche rallentamento nell’erogazione delle prestazioni.

Complicazioni per i medici di base nell’invio delle ricette elettroniche e anche le farmacie hanno qualche problema che come dice Federfarma: «Si trovano impossibilitate a erogare servizi che richiedono la tracciatura all’interno del Siss (Sistema Informativo Socio Sanitario) come tamponi, greenpass, prenotazioni Cup. Anche per quanto riguarda le prescrizioni mediche dematerializzate possono essere erogate solo in presenza del promemoria digitale o cartaceo».

