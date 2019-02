Livigno: giovane in fuga, ritrovato sano e salvo I genitori si sono rivolti ai carabinieri di Sondrio che hanno accertato come il giovane, in compagnia di un coetaneo, avesse preso il treno arrivando fino alla stazione ferroviaria di Bologna.

Una fuga finita nel migliore dei modi possibili. I carabinieri di Sondrio nei giorni scorsi, in serata, hanno ricevuto la segnalazione, da parte dei genitori livignaschi, dell’allontanamento del figlio 15enne. Il ragazzino, che già la sera prima si era dato alla fuga per poi rincasare solo nelle prime luci del mattino, poche ore più tardi ha messo in atto un nuovo piano per dileguarsi. I genitori si sono rivolti ai carabinieri di Sondrio che hanno accertato come il giovane, in compagnia di un coetaneo, avesse preso il treno arrivando fino alla stazione ferroviaria di Bologna.

Contatti diretti e la collaborazione con personale della Stazione carabinieri di Bologna Centrale e della Sezione di polizia ferroviaria di Bologna hanno permesso di avviare immediate ricerche dei ragazzi che venivano rintracciati sui binari alle 23,30 circa.

