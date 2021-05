Lierna prega per il bimbo caduto in bici «Lo aspettiamo a giocare all’oratorio» Don Marco Malugani lo ha ricordato alla festa della Madonna del Rosario e alle messe «È uno di quei ragazzini capaci di ambientarsi subito e fare gruppo, benvoluto da tutti»

La comunità liernese si stringe attorno alla famiglia del bambino di 11 anni che mercoledì, attorno alle 19, è finito con la sua bicicletta contro una ringhiera lungo la strada provinciale 72.

Ringhiera che delimita lo spazio davanti ad un’attività commerciale.

Tutti uniti

«Ci stringiamo attorno alla famiglia del ragazzino che ben conosco per quel suo carattere gioviale ed espansivo in grado di farsi ben volere da tutti - dice il parroco don Marco Malugani - mercoledì quando abbiamo saputo dell’incidente abbiamo pregato per lui, recitando il rosario nella festa dell’apparizione della Madonna a Caravaggio, che cadeva proprio quel giorno. Inizialmente parlavano di condizioni molto gravi ma fortunatamente ora sembra che stia meglio, anche se la situazione resta delicata. Durante le messe continuiamo a pregare per lui affinché si riprenda e possa tornare a casa».

Il ragazzino, di origine marocchina, cresciuto in paese resta ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Altri particolari su La Provincia di Lecco in edicola sabato 29 maggio

