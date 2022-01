Lecco, lutto in città per Franca Alessio Una vita dalla parte dei diritti Lasciata l’attività politica si era occupata di lavoro,famiglie, minori e donne in difficoltà.

Un altro grave lutto ha segnato la nostra città: è deceduta ieri l’avvocato Franca Alessio, 71 anni. Dopo il liceo classico, si era laureata col massimo dei voti in giurisprudenza e questa sua scelta già indicava quello che poi sarebbe stato l’impegno di tutta la sua vita: «la possibilità di aiutare le persone a far valere i propri diritti, a risolvere i loro conflitti, ad ottenere giustizia».

Nel 1975 era stata la capolista e la più votata del Partito Comunista nel Consiglio comunale a Lecco, in cui fu consigliere di minoranza sino al 1979. È di questi anni il matrimonio con Marco Calvetti, unione da cui è nata l’amatissima figlia Adrian. Lasciata la politica aveva scelto il sociale e l’impegno che trovava sbocco nel suo lavoro. Si era dedicata al diritto del lavoro, negli anni in cui le tematiche relative all’applicazione dello statuto dei lavoratori erano molto accese e dibattute. All’entrata in vigore della legge sull’equo canone, si era occupata anche di locazioni. Negli anni in cui i processi per violenza sessuale rappresentavano un’opportunità per evidenziare la stortura della previsione normativa, si era costituita parte civile in numerosi e importanti processi. Negli ultimi 10 anni si era professionalmente occupata del diritto di famiglia, sia in relazione ai procedimenti di separazione e divorzio, che in relazione ai giudizi davanti il tribunale dei minorenni.

Altri particolari su La Provincia di Lecco in edicola sabato 22 gennaio

