Lecco. L’alluminio è l’oro grigio Incontro con Paolo Agnelli

Una storia cominciata in Montenegro nei primi anni del Novecento. Una storia cominciata con una formula scritta in un foglietto che uno zingaro diede a Baldassarre Agnelli per ringraziarlo di aver cesellato gli orecchini che aveva donato alla figlia, come regalo di nozze.La storia è quella del gruppo Agnelli di Bergamo, la formula di quel foglietto misterioso è quella per saldare l’alluminio. Rientrato in Italia, Baldassarre Agnelli affinò la formula nella piccola officina che oggi è un’azienda leader mondiale, e lavora sessantamila tonnellate di alluminio all’anno.