Lecco. Guzzi e Vent Tante le novità in fiera Eicma: la rassegna apre a Rho Pero: la casa di Mandello presenta la V-100 raffreddata a liquido e una naked - L’azienda valsassinese propone motori da 125 centimetri con emissioni ridotte, e inediti modelli di biciclette

A Milano, si apre oggi per gli addetti ai lavori e ai giornalisti l’ edizione numero 78 di Eicma, la fiera delle due ruote.

La rassegna, che si svolge nei padiglioni di Rho Pero, resterà aperta fino a domenica 28. Nel Lecchese abbiamo due aziende nel settore della motocicletta. Nell’anno del centenario la Moto Guzzi dopo avere presentato a Mandello dentro la fabbrica la V-100 Mandello, la prima raffreddata a liquido della casa dell’aquila, ma purtroppo vista solo dagli addetti che ne hanno decantato le doti di questo “tributo” alla città dei motori.

Una bicilindrica che ha poco della tradizione Guzzi e tanto di novità. Non per niente questa moto è una sorta di piattaforma di partenza che servirà come base del motore dislocato su differenti segmenti di modelli che arriveranno nel corso degli anni.

Il nuovo motore sempre bicilindrico ha tra i 155/120 cavalli, la cilindrata di un litro (1000 cc) e una nuova aerodinamica, che non è passata inosservata a chi l’ha potuta vedere in anteprima. Per quanto riguarda le colorazioni per ora se ne sono viste solo due il verde oliva e il rosso il tradizionale colore della casa motociclistica di Mandello.

La seconda novità di casa Guzzi, che siamo riusciti a mostrare in anteprima, è una naked da 850 cc di cui il nome è ancora top secret. La nuova moto, vista nel primo test fuori dallo stabilimento di via Parodi, è stata camuffata per renderla poco chiara a occhi indiscreti, tanto che per molti era solo una V7, ma che invece, come mostriamo in questa foto esclusiva, ha delle profonde differenze.

La nuova Moto Guzzi è una sorta di Ipermotard vista nello stabilimento di color arancio è piacevole visto che adotta il motore della V7 da 850 cc da non confondere con quello della V785 Tt che resta sempre in produzione a Mandello proprio, visto successo.

Dalla dinamica ed effervescente casa valsassinese Vent a Eicma ci sono davvero tante novità a sottolineare come in questi mesi a Introbio in via alla Fonte non se ne sono stati con le mani nelle mani. La Vent porterà i nuovi 125/4T Moratd ed Enduro euro 5. Nuovi al 100% sono i motori, le grafiche e nuova struttura perché a Milano è una piazza troppo importante per fare solo passerella. Ma la Vent ha in serbo il nuovo Derapage 50 Manga Edition e rivolto ai teen-agers mezzo che saprà far breccia nei cuori dei giovanissimi. Ma c’è di più perché in arrivo è la gamma 125/2T con tre versioni euro 5 Enduro, Cross e Motard che erano attesi. In azienda si è lavorato sull’abbassamento dei gas di scarico per questi 2/T news generation.

E poi il comparto biciclette che portano il marchio Vent una Superenduro per i patiti della pedalata off-road, la E-Gravel bi ammortizzata una vera chicca per i patiti e in fine una sorpresa per gli appassionati e l’utilizzo urbano della bicicletta.

