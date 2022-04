Lecco. Gruppo Gattinoni

Prenotazioni on line sul portale Turismo: l’impresa lecchese punta molto sull’e-commerce per vendere i viaggi

Anche il gruppo Gattinoni sarà presente, con un proprio stand, alla Borsa internazionale del turismo che si svolgerà da domenica 10 a martedì 12 a Fiera Milano City.

La società, ramificata in tutta Italia, ma con quartier generale a Lecco, approfitterà dell’occasione per lanciare il portale gattinonitravel.it, il sito e-commerce dedicato al consumatore che rappresenta il secondo step del progetto B2B2C annunciato lo scorso ottobre.

«Con un notevole investimento tecnologico, il sito è pronto – ha fatto sapere l’ufficio stampa dell’azienda -. Rappresenta una novità per il mercato e un’opportunità per i consumatori. Il motivo di questa scelta e degli investimenti che ne sono seguiti si specchia nei dati evidenziati dall’ultimo Osservatorio del Politecnico di Milano, relativi al monitoraggio nell’Innovazione digitale nel turismo».

La ricerca, che ha comparato il triennio 2019-2021, ha affermato quanto siano cambiati i comportamenti di chi in Italia si appresta ad acquistare un viaggio o vacanza. Il mercato e-commerce nel turismo è cresciuto nel 2021, in tutte le voci: trasporti, strutture, pacchetti e tour. La ricerca ha analizzato l’incidenza delle prenotazioni fatte in autonomia dai consumatori, senza intermediazioni. Nel 2021 i trasporti (passaggi aerei, traghetti, autonoleggi) sono stati acquistati tramite e-commerce per il 62% e di questo dato l’84% è stato fatto in autonomia.

Sempre nel 2021 la ricettività prenotata è stata composta al 37% da strutture alberghiere e al 63% da extra alberghiero (case vacanze, campeggi, B&B); queste prenotazioni sono avvenute in formula e-commerce per il 55%, di cui in autonomia il 41%.

Il nuovo sito www.gattinonitravel.it si rivolge ai viaggiatori quanto alle agenzie

«Oggi - commenta Sergio Testi, direttore generale Gruppo Gattinoni - la multicanalità è imprescindibile per attrarre e conservare chi sceglie e chi acquista».

