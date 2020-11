Lecco. Disabili al lavoro Nei supermarket prime assunzioni Un progetto di Bennet e La Nostra Famiglia, nei vari punti vendita sono state assunte 17 persone - Sono previsti percorsi di orientamento e preparazione

«Ogni giorno quando esce per andare al lavoro è così contenta che sembra stia andando ad una festa, nonostante i turni partano alle 6 del mattino».

Lo dice la mamma di Marta, 23 anni, assunta da Bennet per il punto vendita di Erba ed inserita nella squadra di addetti alle pulizie, dopo un percorso di avviamento al lavoro effettuato nel centro diurno de La Nostra Famiglia di Como. Marta è una delle persone con disabilità intellettiva destinatarie di un progetto di inclusione e inserimento lavorativo pensato dall’associazione comasca in collaborazione con Bennet.

«Grazie alla collaborazione attivata da due anni con La Nostra Famiglia - spiega Adriano De Zordi, amministratore delegato di Bennet - per rendere operativo il progetto Disabili al lavoro: inclusione, formazione e sviluppo, si è concretizzato il nostro impegno verso le persone ed i territori in cui Bennet è radicata, per poter generare impatti socioeconomici positivi. Un lavoro - prosegue De Zordi - che si attua con l’analisi e l’individuazione delle posizioni per l’inserimento delle persone con disabilità all’interno di ciascun punto vendita». Per garantire il successo nel processo di inclusione lavorativa, la buona conoscenza delle postazioni di lavoro previste e l’analisi approfondita delle competenze, delle propensioni e delle attitudini devono necessariamente sposarsi ad altre peculiarità, come spiega Cristina Panzeri, responsabile dello Sportello lavoro La Nostra Famiglia:

«È necessario prevedere un matching tra le caratteristiche individuali del lavoratore con disabilità e le necessità lavorative dell’azienda, per assegnare a ciascun aspirante lavoratore una posizione e un incarico appropriato e sostenibile».

Il progetto ha così innescato una catena virtuosa, che nel corso del tempo ha dato i suoi frutti: sono stati inseriti 17 lavoratori negli ipermercati Bennet delle provincie di Lecco, Como, Monza e Brianza ed ora è in corso una prima sperimentazione anche sui territori di Brescia e Novara.

Si tratta di giovani alle prime esperienze lavorative, che provengono da percorsi di formazione e riabilitazione nei centri dell’associazione di Bosisio, Castiglione Olona e Como e di ragazzi segnalati dai servizi del territorio.

«La Nostra Famiglia - spiega Francesca Pedretti, direttore generale regionale dell’associazione - ha avviato percorsi di orientamento personalizzato e collocamento al lavoro di soggetti con disabilità, utilizzando il sistema dotale di Regione Lombardia: abbiamo preso in carico persone con diverse tipologie di disabilità, fisica, psichica e sensoriale, iscritte al collocamento mirato per la valutazione delle competenze, l’analisi delle mansioni lavorative ipotizzate, l’inserimento lavorativo mirato, il tutoring per i primi mesi di lavoro in azienda».

«Le nostre persone sono il cuore pulsante dell’azienda - conclude Silvio Giorni, capo progetto per la direzione risorse umane di Bennet - e nella selezione del personale rivestono un ruolo fondamentale la provenienza dal territorio e la passione: grazie alla convenzione con l’istituto La Nostra Famiglia, abbiamo modo di dare un segnale forte e un aiuto concreto alle comunità locali».

