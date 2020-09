Lecco. Camera di commercio Corsi sulle nuove tecnologie Con settembre riprende l’attività formativa, mercoledì incontro sull’e-commerce

Una serie di corsi formativi e informativi, incentrati in modo particolare sulle possibilità economiche e commerciali garantite dalle moderne tecnologie.

Con l’inizio del mese di settembre, la Camera di Commercio di Como-Lecco ha messo a punto diversi appuntamenti.

Il primo è in programma già per i prossimi giorni. Mercoledì 9, l’appuntamento è fissato con il webinar “Oltre la vendita: aspetti legali, privacy policy e Gdpr”, inserito nel ciclo di quattro incontri su “eCommerce: un percorso dallo smart working alle tecnologie abilitanti”, dedicato al commercio online e alle opportunità offerte da strumenti digitali e tecnologie 4.0. Durante l’evento (dalle 10 alle 12) ci si concentrerà su tutte le attività che affiancano prodotti, logistica e marketing in un sito, con attenzione agli adempimenti da assolvere quando si commercializzano prodotti online.

Giovedì 10, invece, prenderà il via il Corso di responsabilità sociale delle imprese, che terrà banco fino a febbraio ed è parte delle attività del Progetto interreg Italia-Svizzera “Smart”. Il corso si propone l’obiettivo di creare una cultura condivisa sul tema e di fornire strumenti di gestione aziendale della Csr e della sostenibilità in tutte le sue accezioni, rafforzando i legami con le istituzioni economiche e le imprese del territorio.

Il 16 settembre i riflettori torneranno ad accendersi sull’e-commerce, con l’appuntamento intitolato “Il Machine learning nell’eCommerce”, che fornirà le basi teoriche dell’apprendimento automatico e analizzerà le varie tipologie esistenti attraverso esempi concreti e applicazioni reali nel mondo delle vendite online.

