Le Primavere de La Provincia “La Nuova Economia del non denaro”

L’impatto delle nuove tecnologie sull’economia e sul mercato genera cambiamenti epocali. Il ruolo delle banche va evolvendo. Crescono in modo esponenziale le banche virtuali. Le tecnologie mobile, social e biometriche di autenticazione e identificazione hanno creato una nuova custormer experience nei sistemi di pagamento e nelle transazioni di denaro. L’utilizzo degli strumenti digitali incide modificando la funzione stessa degli istituti bancari, che si stanno rapidamente attrezzando trasformandosi in piattaforme di servizi: mantenendo la propria identità di operatore finanziario ma operando come un ecosistema aperto per fronteggiare una rivoluzione destinata ad investire anche istituzioni che sembravano immutabili. “La nuova economia del non denaro” è il tema dell’incontro nell’ambito dell’ottava edizione de Le Primavere di Como incentrata sulla “Critica della ragion digitale”. L’appuntamento è per mercoledì 18 aprile alle 20,45 al teatro Sociale. Relatori saranno Filppo Pretolani, consulente di corporate communication ed esperto di monete alternative, Alberto Dalmasso, cofounder e CEO di Satispay e Savino Damico, responsabile del Digital Payments di Intesa SanPaolo. Con loro il direttore de La Provincia, Diego Minonzio. Per le prenotazioni cliccare qui.

