La visita di Tavecchio al ragazzo in ospedale «Mi ha fatto un regalo»

Un pomeriggio in compagnia di Carlo Tavecchio per parlare di calcio e di calciatori, dimenticando almeno per un po’ i dolori legati alla malattia. È successo lo scorso fine settimana alla Nostra Famiglia di Bosisio Parini: qui Carlo Ruggiero - un ragazzo di 26 anni affetto da un grave problema alla colonna vertebrale - ha incontrato l’ex presidente della Figc. L’incontro è stato favorito dall’assessore ai servizi sociali di Ponte Lambro, Maria Teresa Agati, amica comune di Ruggiero e di Tavecchio.

«Carlo Ruggiero - racconta l’assessore Agati - è un ragazzo di 26 anni, figlio di carissimi amici, ricoverato al settimo padiglione de La Nostra Famiglia di Bosisio Parini per un grave problema alla colonna vertebrale che lo costringe a servirsi per un lungo periodo di un apparecchio che causa notevoli sofferenze. Carlo è un grande appassionato di calcio, un amore che ha ereditato dalla famiglia: il padre Roberto, noto ortopedico napoletano, cura la postura di alcuni calciatori del Napoli».

Il giovane ha saputo che Agati conosce personalmente Tavecchio, ex presidente della Figc e fondatore della Pontelambrese. «Abbiamo iniziato a parlare e il ragazzo mi ha fatto capire che per lui sarebbe stato un enorme regalo poterlo incontrare. Così ho fatto un tentativo: ho telefonato a Tavecchio e non ci ha pensato un attimo, mi ha detto subito “andiamo a trovarlo”».

Agati ha assistito a un momento di grande umanità. «Nonostante i numerosi impegni, Tavecchio è venuto a Bosisio in compagnia della moglie Eugenia. Non si è semplicemente fermato per un saluto, ma è rimasto lì più di un’ora a chiacchierare con il ragazzo e con i suoi genitori. Ha raccontato molti aneddoti e curiosità legate al mondo del calcio».

Un mondo che Tavecchio conosce come le sua tasche: dopo essere stato presidente della Lega Nazionale Dilettanti, nel 2014 è diventato presidente della Figc (un ruolo che ha ricoperto fino alla fine del gennaio 2018). «Tavecchio ha regalato al giovane alcuni gadget, ma soprattutto gli ha consentito di trascorrere un pomeriggio emozionante dimenticando per i po’ i suoi problemi di salute».

Al termine della visita Tavecchio è tornato a Ponte Lambro, un paese a cui resta legatissimo. Anche negli anni di maggiore impegno ai vertici della Figc, appena possibile faceva ritorno a casa per seguire le partite casalinghe della sua unica squadra del cuore: la Pontelambrese, da lui stesso fondata nel 1974 insieme ad altri amici. n

