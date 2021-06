Como l'assessore Letizia Moratti in visita all'ospedale Sant'Anna la scorsa settimana (Butti)

La Regione: da domani prenotazione vaccini per i ragazzi dai 12 anni L’annuncio della vice presidente Letizia Moratti

La Regione Lombardia stringe i tempi e accelera la campagna vaccinale. «Dalle ore 23 di domani, mercoledì 2 giugno, tutti i lombardi appartenenti alla fascia 12-29 potranno prenotare la propria vaccinazione». Lo ha detto all’Ansa la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti.

«Potranno accedere al portale di Poste - prosegue Moratti - tutti coloro che hanno già compiuto i 12 anni. Come indicato da Aifa a questo target di popolazione sarà somministrato il vaccino Pfizer. L’inizio della possibilità di prenotarsi a partire dalle ore 23 è motivato dall’allargamento del target ai 12 anni e non ai 16 come precedentemente previsto», ha concluso.

Dal canto suo il presidente Attilio Fontana non ha nascosto la soddisfazione per le riaperture delle attività di ristorazione. «Da oggi ristoranti e bar possono ospitare clienti anche all’interno, sia a pranzo che a cena. I dati della Lombardia confermano la discesa dei contagi. La zona bianca si avvicina e finalmente potremmo anticipare anche l’abolizione del coprifuoco». Lo ha scritto sul suo profilo social.

