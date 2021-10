La Provincia digitale

in offerta a 1 euro

alla settimana L’offerta è valida per le prime 6 settimane, poi due euro alla settimana. Dà accesso all’edizione digitale del giornale, a tutti gli speciali e agli inserti

La Provincia in versione digitale per sei settimane a un euro alla settimana. Questa l’offerta in corso: per abbonarsi basta cliccare sui banner presenti nelle homepage dei siti laprovinciadicomo.it, laprovinciadilecco.it, laprovinciadisondrio.it. Alla scadenza delle prime sei settimane la tariffa diventa di 2 euro. L’abbonamento così sottoscritto permette l’accesso all’edizione digitale del giornale, agli speciali e a tutti gli inserti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA