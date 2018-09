(Foto by Gianpiero Riva)

La partenza della “passeggiata” davanti al camping Panorama di Dongo (Foto by Gianpiero Riva)

La passeggiata da Dongo a Gera Con le auto anfibie sul lago Il raduno di Amphicar ha portato nell’Alto Lario una trentina di veicoli provenienti in particolare da Svizzera e Germania

Una passeggiata da Dongo a Gera. Non sul lungolago, ma proprio sulle acque del lago. E neppure con pedalò, barche, tavole da surf e moto d’acqua. Una passeggiata a bordo di un’auto. Un’auto anfibia, per la precisione, qual è l’Amphicar, la cabriolet tedesca prodotta negli anni Sessanta.

Le Amphicar sulla spiaggia del campeggio Panorama prima di entrare in acqua

Di auto anfibie il Lario ne ha viste di tutti i tipi e di tutte le forme. Più raramente è stato testimone di un vero e proprio raduno di Amphicar.

In fila prima della partenza verso Gera Lario

È successo sabato 29 settembre in occasione dell’ennesima giornata straordinaria di sole e caldo. Una trentina i veicoli che si sono ritrovati al Camping Panorama di Dongo da dove - via acqua, naturalmente - hanno iniziato la passeggiata fino a Gera Lario. C’erano anche italiani, ma la parte del leone l’hanno fatta svizzeri e tedeschi che hanno tirato a lucido i loro veicoli anni Sessanta in onore del Lario e dell’evento.

