La frana del Ruinon torna a far paura: chiusa la strada per Santa Caterina Valfurva

La frana del Ruinon torna a far paura: questa mattina è stata decisa la chiusura a titolo precauzionale della strada provinciale 29 che collega Bormio a Santa Caterina Valfurva. Il Passo del Gavia è raggiungibile solo dal versante bresciano. Il Ruinon è una delle frane più pericolose presenti nel settore centrale delle Alpi. In particolare si tratta di uno scivolamento complesso in roccia di dimensioni stimate tra i 20 ed i 40 milioni di metri cubi che, da anni, pesa come una spada di Damocle su Santa Caterina sia per la viabilità ordinaria che per quella turistica. Proprio nelle scorse settimane erano partiti i lavori di realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della strada che oggi per l’ennesima volta è stata chiusa al traffico.

