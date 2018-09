(Foto by Menegazzo)

Ballabio - La cosiddetta “area camper” che verrà adibita a sito di raccolta dei rifiuti (Foto by Menegazzo)

Isola ecologica dentro il parcheggio Simonetti: «Sarà a prova di portoghesi» Ballabio, la giunta: «Trasloco imminente nell’area concessa da un privato a titolo gratuito»

Lo spostamento della discarica ( o meglio: dalla cosiddetta “isola ecologica”), di Balisio è ormai imminente. Cosi assicura la giunta, senza però specificare date.

Parzialmente chiusa per pericolo caduta massi, fenomeno verificatosi negli anni passati, sarà trasferita nell’area vicina offerta dall’ampio parcheggio che il Comune ha in concessione da un privato «a titolo gratuito, secondo i termini di una convenzione»: così assicura il vice sindaco delegato al Bilancio, Giovanni Bruno Bussola.

Tra i problemi che bisognerà affrontare, anche il fenomeno dei “portoghesi della discarica”. Cioè coloro che, pur non avendone diritto in quanto non residenti, approfittando del lettore di tessere sanitarie che danno accesso all’area cronicamente spento, pensano bene di portare i loro rifiuti a Ballabio.

L’assessore all’Ambiente Stefano Simonetti garantisce: «I ballabiesi che portano la loro roba in discarica sono sempre gli stessi; capiamo chi invece ballabiese non è e non lo facciamo entrare». Nuova discarica con nuova stanga che si alza con le tessere: questa la soluzione prospettata.

L’articolo completo sul giornale in edicola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA