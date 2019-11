Morbegno, con lo scooter insegue tre cervi che finiscono nell’Adda (video) In corso accertamenti dopo la pubblicazione sui social di un video in cui si vede un uomo che, filmando col cellulare la scena, costringe i selvatici a scappare e saltare nell’Adda nella zona del ponte di Ganda

Indagini in corso e polemiche sui social (e non solo) dopo la pubblicazione su Facebook di un video nel quale si vedono tre cervi inseguiti di notte con uno scooter da un uomo o un ragazzo (a commento delle immagini girate si sente una voce maschile) e filmati mentre si buttano dell’Adda nella zona del ponte di Ganda a Morbegno nei giorni scorsi. Un folle inseguimento che ha messo a repentaglio la vita dei selvatici sulla strada provinciale nella frazione di Campovico. La rincorsa notturna si conclude col salto di due animali oltre l’argine del fiume e del terzo direttamente dal ponte di Ganda: un volo di oltre 20 metri dopo il quale incredibilmente il selvatico riesce a rialzarsi e scappare nelle acque gelide del fiume. Tante le reazioni sdegnate postate a commento del video. E la vicenda potrebbe avere strascichi legali. Sono infatti in corso accertamenti per identificare l’autore della “bravata”.

