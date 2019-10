Infortunio sul lavoro ad Alzate

Ferito un uomo di 56 anni L’operaio è stato portato in ospedale in elisoccorso in codice rosso

Un uomo di 56 anni è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro dovuto all’urto contro un macchinario che gli ha procurato la frattura scomposta a un braccio. L’uomo è stato subito soccorso, alla Lema di Alzate Brianza, in via Briantea 2, dai vigili del fuoco e dalle ambulanze del 118 ed è stato portato all’ospedale in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri di Cantù e l’Ats Insubria.

