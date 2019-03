Incrocio Casiglio, code più lunghe «È colpa delle rotonde di Albese» ErbaSi moltiplicano le segnalazioni degli automobilisti per i tempi di attesa al semaforo rosso E in Comune spiegano: «Le rotatorie hanno reso il traffico più snello, creando l’effetto imbuto»

Le code ci sono sempre state. Stando alle testimonianze degli automobilisti, però, i tempi di attesa ai semafori di Casiglio stanno crescendo sensibilmente. Le segnalazioni sono arrivate anche all’ufficio lavori pubblici del municipio: «Qualcosa è successo. Faremo controlli sui tempi semaforici - dice il dirigente Gianluigi Pescialli - ma non escluderei che il problema derivi dall’eliminazione dei semafori ad Albese con Cassano».

Il caso è emerso nei giorni scorsi, quando alcuni automobilisti hanno lamentato sui social network la crescita delle code. Internet accoglie qualsiasi lamentela, ma in questo caso la segnalazione è fondata: la stessa sensazione l’hanno avuta molti altri automobilisti che percorrono quotidianamente la provinciale.

I primi sospetti

Stando alle testimonianze raccolte da “La Provincia”, i problemi sono due. Primo: le code in corrispondenza del semaforo sono sempre più lunghe, sia sulla direttrice principale (viale Brianza, ovvero la Lecco-Como) che su quella secondaria (via Cantù). Secondo: quando si tratta di svoltare a destra o a sinistra la durata del verde è troppo breve, riescono a passare solo una o due macchine.

Il comandante della polizia locale Giovanni Marco Giglio mette in chiaro un concetto: «La durata del verde non ha niente a che fare con il photored, il macchinario si limita a registrare le infrazioni dal momento in cui il semaforo da giallo diventa rosso. Che poi il verde duri cinque o venti secondi, per il photored non cambia nulla». Insomma, quello che sta succedendo a Casiglio non è certo un complotto per incrementare il numero delle sanzioni.

«Anche agli uffici lavori pubblici - spiega il dirigente Pescialli - sono arrivate segnalazioni relative all’incrocio di Casiglio. Un mese fa avevo chiesto ai nostri tecnici di verificare la correttezza dei tempi semaforici e non avevano riscontrato anomalie: faremo nuove verifiche, ma non credo si tratti di un guasto. Il problema potrebbe essere più complesso».

Qui entriamo nel campo delle ipotesi. «Non ho prove scientifiche per dirlo - premette Pescialli - ma non escluderei che l’incremento delle code sia legato all’eliminazione dei semafori ad Albese con Cassano. Quelli erano degli ostacoli che frenavano il traffico a qualche chilometro di distanza da Erba: a Casiglio le automobili arrivavano a scaglioni e i semafori avevano il tempo di smaltire il traffico. Ora è cambiato tutto». Le nuove rotatorie di Albese con Cassano rendono più fluido il transito veicolare verso Erba e i semafori di Casiglio si ritrovano a gestire un flusso costante di mezzi.

Flussi da verificare

Si spiegherebbero così anche i semafori verde “lampo” per coloro che devono svoltare: i sensori sotto l’asfalto registrerebbero un maggior numero di auto in attesa su tutte le corsie e per non far attendere troppo chi deve procedere dritto (la maggior parte degli utenti) il verde durerebbe meno. Se fosse così, non resterebbe che tarare nuovamente i semafori dopo aver studiato i nuovi flussi di traffico sulla provinciale Lecco-Como. Un’impresa di non poco conto.

